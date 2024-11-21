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Госавтоинспекция назвала 8 самых аварийных мест в Екатеринбурге

Госавтоинспекция назвала 8 самых аварийных мест в Екатеринбурге

За 10 месяцев в Екатеринбурге было зафиксировано 17 584 ДТП, в том числе 974 – с пострадавшими. Как рассказал на пресс-конференции замначальника ОГИБДД по Екатеринбургу Павел Крылов, с января по октябрь в ДТП погибли 60 человек, 1200 получили травмы.

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