Госавтоинспекция назвала 8 самых аварийных мест в Екатеринбурге

За 10 месяцев в Екатеринбурге было зафиксировано 17 584 ДТП, в том числе 974 – с пострадавшими. Как рассказал на пресс-конференции замначальника ОГИБДД по Екатеринбургу Павел Крылов, с января по октябрь в ДТП погибли 60 человек, 1200 получили травмы.