Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал Файзуллаева способным и талантливым игроком

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной России Валерий Газзаев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев крайне положительно дебютировал в стане армейского клуба.
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