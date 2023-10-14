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AFT: США послали самолеты на Ближний Восток, чтобы не допустить эскалации

AFT: США послали самолеты на Ближний Восток, чтобы не допустить эскалации

Соединенные Штаты отправили военные самолеты на Ближний Восток чтобы не допустить эскалации конфликта и сдержать Иран и радикальные региональные группировки от вмешательства в конфликт между ХАМАС и Израилем.

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