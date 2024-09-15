Штурмовики «Южной» группировки войск продвинулись на Северском направлении, взяв очередной опорник ВСУ Российские войска продвинулись на Северском направлении, взяв очередной опорный пункт противника.
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Штурмовики «Южной» группировки войск продвинулись на Северском направлении, взяв очередной опорник ВСУ Российские войска продвинулись на Северском направлении, взяв очередной опорный пункт противника.
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