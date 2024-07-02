Клинцевич раскрыл смысл слов Орбана о прекращении огня: «Против нас готовится война»

Сегодня 8,2K прочитали «Все заявления о мирных переговорах — намеренный обман России» Обращенное Зеленскому предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня — это просто красивые слова, на деле против России готовится большая провокация и война.