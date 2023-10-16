В Израиле опровергли введение режима прекращения огня на юге сектора Газа

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с опровержением информации о введении режима прекращения огня в южной части сектора Газа для доставки гуманитарных грузов и выезда граждан других стран.
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