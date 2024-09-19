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Будет вкусно

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  • Grandad
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Хризантема из баклажана: Рецепт вкуснейшего и дешёвого блюда из Китая, чтобы украсить стол и впечатлить гостей

Хризантема из баклажана: Рецепт вкуснейшего и дешёвого блюда из Китая, чтобы украсить стол и впечатлить гостей

Я обожаю Китай и китайскую культуру, и мечтаю побывать там. Вдохновившись изысканными традициями этой страны, я решила попробовать приготовить одно из оригинальных блюд китайской кухни — хризантему из баклажана.

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Комментарии
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ВЧ
Виктория Черкашина
А порции для квашеной капусты напишите пожалуйста
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15 час.
Elena Churkina
А зачем нужна марка вашего блендера??? Другой не подойдёт? На вид они все похожи.
Ответить
6 час.

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