Хризантема из баклажана: Рецепт вкуснейшего и дешёвого блюда из Китая, чтобы украсить стол и впечатлить гостей

Я обожаю Китай и китайскую культуру, и мечтаю побывать там. Вдохновившись изысканными традициями этой страны, я решила попробовать приготовить одно из оригинальных блюд китайской кухни — хризантему из баклажана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии