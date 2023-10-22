Хинштейн: угрожавшие губернатору Самарской области Азарову мигранты установлены

ОКСАНА ГОР оксана гор И ещё губернатор утверждает, что эти драки не на национальной почве, просто бытовуха.. Как же Самарской области можно прожить без таджиков и узбеков?? Хорош губернатор!

Silver Kont Да он у них на подсосе, пора уже снимать с должности" в связи с утратой доверия"...