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Хинштейн: угрожавшие губернатору Самарской области Азарову мигранты установлены

Хинштейн: угрожавшие губернатору Самарской области Азарову мигранты установлены

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что угрожавшие губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигранты установлены.

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Комментарии
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ОКСАНА ГОР оксана гор
И ещё губернатор утверждает, что эти драки не на национальной почве, просто бытовуха.. Как же Самарской области можно прожить без таджиков и узбеков?? Хорош губернатор!
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6 час.
Silver Kont
Да он у них на подсосе, пора уже снимать с должности&quot;  в связи с утратой доверия&quot;...
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44 мин.
Александр Третьяк
Значит гнать его надо
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24 мин.

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