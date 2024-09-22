Китайские автомобили в России: какие рекорды ждут нас в 2024 году?

По данным агентства «Автостат», за первые восемь месяцев 2024 года в России было продано 591 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что уже превышает итоговые продажи за весь 2023 год, когда «китайцев» реализовали почти 544 тысячи.