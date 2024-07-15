Reuters: в конгрессе испугались, что РФ передаст Китаю данные об оружии США

Павел Волков/Известия В конгрессе США забеспокоились на счет того, что Россия может передавать Китаю данные об американском оружии, которое российские военнослужащие добывают в качестве трофеев на поле боя с боевиками ВСУ.
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