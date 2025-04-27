Катар отмечал прогресс в сближении позиций ХАМАС и Израиля

Переговорный процесс по прекращению огня в Газе «достиг определенного прогресса», но о соглашении между ХАМАС и Израилем речь пока не идет, заявил премьер-министр Катара Мухаммад Аль Тани заявил 27 апреля журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии