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Мать заставляет ребенка готовить с ней на камеру в никабе ради лайков

Мать заставляет ребенка готовить с ней на камеру в никабе ради лайков

Avia.pro - СМИ В интернете появилось видео, которое сначала кажется невинной сценой семейного уюта.

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Комментарии
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АС
Александр Созинов
Я представляю реакцию мусульман, если бы христианин зашёл в мечеть в обуви! Ведь снимать обувь в храме не в наших традициях. Так почему мы должны мириться с этой средневековой дикостью, когда даже во многих мусульманских странах никабы запрещены?! Пора законодательно запретить никабы в миру. Если такие страшилища, то пусть косметикой пользуются. Сами же муслимы за нашими неправильными бабами бегают.
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21 час.
Игорь Самаров
В вопроснике ни одного правильного ответа! Это просто реклама и насаждение вахабизма!
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21 час.
Ирина Кожемяко
И ещё вопрос: А зачем это всё показано на русском языке?
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5 час.
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