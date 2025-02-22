Мать заставляет ребенка готовить с ней на камеру в никабе ради лайков

АС

Александр Созинов

Я представляю реакцию мусульман, если бы христианин зашёл в мечеть в обуви! Ведь снимать обувь в храме не в наших традициях. Так почему мы должны мириться с этой средневековой дикостью, когда даже во многих мусульманских странах никабы запрещены?! Пора законодательно запретить никабы в миру. Если такие страшилища, то пусть косметикой пользуются. Сами же муслимы за нашими неправильными бабами бегают.