Экс-главкома "задержало СБУ", "держат под усиленной охранной": Как сейчас живёт Залужный после отставки?

С Украины приходят противоречивые новости о судьбе бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Одни источники утверждают, что его "задержало СБУ", "держат под усиленной охранной", другие информацию опровергают, заявляя, что тот "вышел из кратковременного отпуска и стажируется на работу в посольстве".