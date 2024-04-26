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Царьград

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Экс-главкома "задержало СБУ", "держат под усиленной охранной": Как сейчас живёт Залужный после отставки?

Экс-главкома "задержало СБУ", "держат под усиленной охранной": Как сейчас живёт Залужный после отставки?

С Украины приходят противоречивые новости о судьбе бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Одни источники утверждают, что его "задержало СБУ", "держат под усиленной охранной", другие информацию опровергают, заявляя, что тот "вышел из кратковременного отпуска и стажируется на работу в посольстве".

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