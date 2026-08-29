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Врачи, учителя и студенты Петербурга рассказали, почему идут в наблюдатели на выборы

Врачи, учителя и студенты Петербурга рассказали, почему идут в наблюдатели на выборы

В преддверии сентябрьских выборов по всей стране стартовала подготовка общественных наблюдателей. В Петербурге в корпус вошли медики, педагоги и студенты.

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