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Цифровое сотрудничество ШОС: Китай делится опытом ИИ и облачных технологий

Цифровое сотрудничество ШОС: Китай делится опытом ИИ и облачных технологий

В пустыне недалеко от Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где горизонт давно привыкли рассеивать нефтяные вышки, тихо укореняется новый вид ресурса.

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