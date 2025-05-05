Банки снижают ставки по вкладам после заседания ЦБ

Крупнейшие банки начали частично снижать доходность по вкладам — таковы итоги прошедшей короткой рабочей недели после заседания ЦБ РФ, и это несмотря на то, что регулятор оставил ключевую ставку неизменной, следует из пресс-релиза маркетплейса «Финуслуги».
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