Банки снижают ставки по вкладам после заседания ЦБ

Крупнейшие банки начали частично снижать доходность по вкладам — таковы итоги прошедшей короткой рабочей недели после заседания ЦБ РФ, и это несмотря на то, что регулятор оставил ключевую ставку неизменной, следует из пресс-релиза маркетплейса «Финуслуги».