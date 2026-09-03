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Сожрите друг друга: перестрелка в Киеве сотрудников СБУ и ГУР Минобороны Украины с трупами и ранеными ударила по режиму Зеленского

Сожрите друг друга: перестрелка в Киеве сотрудников СБУ и ГУР Минобороны Украины с трупами и ранеными ударила по режиму Зеленского

  Такого позора на Украине давно не было: киевский режим начинает сжирать друг друга изнутри.

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