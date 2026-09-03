Сожрите друг друга: перестрелка в Киеве сотрудников СБУ и ГУР Минобороны Украины с трупами и ранеными ударила по режиму Зеленского

Такого позора на Украине давно не было: киевский режим начинает сжирать друг друга изнутри.
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Неужели ГУРовцы это стерпят и утрутся? Требую продолжения банкета!
Вчера сказали, что в результате этого столкновения, один убит и двое ранены. Маловато будет! Надо бы эффективнее помогать России уничтожать фашистов!
Очередь за ВСУшниками и наёмниками.
А можно на "БИС" еще пару десятков ГУРовцев и СБУшников завалить?