ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Лимит выплат по больничным увеличат в 2027 году вырастет на 1 тысячу рублей в день и составит 7,8 тысяч рублей.
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