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"Выдыхайте - папик вернулся!": Киркорову сняли все ограничения, звездный болгарин уже начинает наглеть

"Выдыхайте - папик вернулся!": Киркорову сняли все ограничения, звездный болгарин уже начинает наглеть

Интересная жизнь с Vera Star "Король умер, да здравствует король! " - видимо именно этими словами поклонники встретили снятие ограничений наложенных на их кумира Филиппа Бедросовича Киркорова, после того как он вошел не в ту дверь клуба "Mutabor" в ночь на 21 декабря.

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Комментарии
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Александр Вольф
что за херня-мурня...сдох Бобик...так сдох !!!
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40 мин.
РМ
Раиса Мелькумова
Позор! Мы зрители не хотим его видеть и слышать, а нас просто послали на … Мерзко на душе, как помоями облили!
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30 мин.
ИИ
Иван Иванов
Появление пассивного пидора на ТВ является пропагандой ЛГБТ, что противозаконно. Краснов ты 📍❓
Ответить
29 мин.

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