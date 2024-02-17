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В Сомали намерены до конца года добыть первую в своей истории нефть

В Сомали намерены до конца года добыть первую в своей истории нефть

РИАМО - 17 фев. Министр нефти и минеральных ресурсов Сомали Абдиризак Омар Мохамед заявил порталу Garowe, что до конца текущего года страна впервые в истории приступит к добыче нефти на своей территории, сообщает ТАСС.

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