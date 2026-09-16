Ночные кошмары внезапно стали круглосуточными: Персональная «Герань» для «Киевстара» и истерящая Западенщина Прилеты русских БПЛА подняли цену содержания Украины для западных спонсоров до $300 млн в день — и настало время задуматься Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 14 сентября «титаны неба», согласно оперативке Повiтряних сил, отразили массированную атаку 108 российских беспилотников и якобы сбили/подавили 85 дронов, в том числе множественные БПЛА-имитаторы, для перехвата которых поднимали F-16.