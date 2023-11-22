Заменили на израильскую модель: поклонники Беллы Хадид атакуют бутики модного дома Dior, который разорвал с ней контракт из-за поддержки родной Палестины

Поклонники мировой супермодели Беллы Хадид в различных городах мира атакуют бутики Dior. Не секрет, что модный дом разорвал контракт с американской моделью палестино-голландского происхождения, заменив ее израильской моделью.
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