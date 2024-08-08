Вооружённые силы России при помощи боевых беспилотников «Ланцет» поразили на территории Курской области украинские бронированные автомобили, полученные Киевом от Соединённых Штатов Америки БМП Bradley и прочую военную технику.
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