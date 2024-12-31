Хинштейн вступил в спор с пенсионером из Суджи о выплате компенсаций

Спор о том, кому и сколько должно государство, разгорелся на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна с представителями жителей эвакуированных районов региона.
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