Минобороны России: почти 150 БПЛА ВСУ уничтожено с начала налёта 25 мая

В Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили 150 БПЛА ВСУ с начала налёта 25 мая. «Всего за время налёта в период с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая над российскими регионами сбито 148 украинских БПЛА самолётного типа», — сообщили в российском военном ведомстве.