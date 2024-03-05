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Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей.

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