Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей.
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