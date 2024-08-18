Рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года: советы древних знаков для вашего успеха и благополучия Ольга ВайленкоС давних времен руны использовались как мистический инструмент, который помогал людям ориентироваться в сложных жизненных ситуациях.
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