Жителям России объяснили, кто будет получать добавку к пенсии в августе

В августе пенсионеры в России, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, те, кто имеет северный или сельский трудовой стаж, работающие пенсионеры, а также получатели накопительной пенсии, получат прибавку к своей пенсии.
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