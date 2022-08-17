В Приморском крае расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ВВО провели тренировку по ПВО

В рамках комплексной тренировки расчетами ЗРС С-400 «Триумф» были отработаны практические действия по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных аппаратов условного противника.
Популярные статьи
- Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память выдающегося русского адмирала Фёдора Ушакова
- На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»
- Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Свежие комментарии