В Смоленске ВЦ ЖКХ прекратил оказывать услуги по прописке и выписке граждан

Регистрационным учетом занимаются управляющие компании В ходе еженедельного общегородского совещания в мэрии, которое прошло в понедельник, 19 августа, стало известно, как изменилась работа смоленского Вычислительного центра ЖКХ.
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