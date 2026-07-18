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Дочь Орнеллы Мути подала документы на российское гражданство и планирует покупку жилья в Москве

Дочь Орнеллы Мути подала документы на российское гражданство и планирует покупку жилья в Москве

Старшая дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, Найке Ривелли, заявила о намерении связать свою жизнь с Россией.

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