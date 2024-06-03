AMD представила чипсеты X870 и X870E, и пообещала выпускать новые чипы для Socket AM5 по...

AMD представила чипсеты X870 и X870E, и пообещала выпускать новые чипы для Socket AM5 после 2027 годаВместе с настольными процессорами Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 компания AMD на выставке Computex также представила два чипсета для материнских плат новой 800-й серии — X870 и X870E.