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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Васил Шәйхразыев Александр Невский ордены белән бүләкләнде

Васил Шәйхразыев Александр Невский ордены белән бүләкләнде

Россия Президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Васил Шәйхразыевны Александр Невский ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куйды.

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