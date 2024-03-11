Недвижимость в Лондоне - повышения престижа или выгодное капиталовложение?

Лондон у большинства людей мира ассоциируется с туманностью и порывистым ветром (если говорить о климатических условиях), с музеями и историческими памятниками (когда вспоминают о культурном наследии Великобритании), а также с велосипедами, двухэтажными автобусами, парками, новинками моды и классикой музыкальной индустрии, лучшим образованием и другими стереотипами.