Маккиннон оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров уже на 6 очков

Нэйтан Маккиннон нарастил отрыв от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. Ранним утром 13 марта в Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Калгари Флэймз» принимал «Колорадо Эвеланш».
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