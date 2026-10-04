В Петербурге задержали студента за двойное убийство на улице Наличной

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в двойном женщины и ребенка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 3 октября около 10 часов утра в полицию поступила информация о том, что в квартире на Наличной улице обнаружены тела 61-летней женщины и восьмилетнего мальчика.