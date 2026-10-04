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Аргументы недели

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В Петербурге задержали студента за двойное убийство на улице Наличной

В Петербурге задержали студента за двойное убийство на улице Наличной

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в двойном женщины и ребенка.  Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 3 октября около 10 часов утра в полицию поступила информация о том, что в квартире на Наличной улице обнаружены тела 61-летней женщины и восьмилетнего мальчика.

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