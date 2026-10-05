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МОСИНФОРМ

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Врач Сафонов назвал продукты, которые мешают усвоению магния

Врач Сафонов назвал продукты, которые мешают усвоению магния

Некоторые продукты и напитки могут снижать усвоение магния или усиливать его выведение из организма. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал ассистент кафедры клинической фармакологии имени Белоусова Института клинической медицины Пироговского университета Антон Сафонов.

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