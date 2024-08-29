Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости сообщил, что связь с гражданским населением в Курской области, куда вторглись Вооруженные силы Украины, сильно осложнена .
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