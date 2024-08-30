Полтора миллиона похитили при капремонте многоэтажки под Астраханью

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области выявили факт завышения стоимости фактических объемов работ при капремонте дома в Наримановском районе.
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