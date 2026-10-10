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ИА Регнум

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Арабская коалиция заявила, что атаку на аэропорт Эр-Рияда совершили хуситы

Арабская коалиция заявила, что атаку на аэропорт Эр-Рияда совершили хуситы

Атаку на аэропорт Эр-Рияда 10 октября совершили хуситы. Об этом заявил представитель арабской коалиции против хуситов во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

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