Фабрика поддельных документов: почему угроза национальной безопасности заканчивается домашним арестом

Парадокс ситуации: термин «ценный иностранный специалист» в России приобрел новый, откровенно криминальный оттенок.
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Закрыть границы! Провести ревизию всех выданных гражданств и внж! Вышвырнуть всех мигрантов из России! Денонсировать договор о двойном гражданстве с Таджикистаном! Отказаться от патентов! Запретить устраиваться на работы в мед учреждения, детсады, школы правоохранительные органы на транспорт! Ввести трудовые визы, (виза на 8 месяцев, с конкретной датой въезда и выезда ) под конкретный договор о найме! Выдача виз пять лет подряд, потом три года перерыв. При малейшем нарушении закона, выдворение за свой счет (сумма на билет обратно вносится при въезде в страну) с пожизненным запретом на въезд! Ликвидация и запрет диаспор! Очистим Россию от мигрантской мрази! Господи да сколько ж можно! Судью отправившего фигуранта дела под домашний арест - на квалифколлегию на предмет коррупционной составляющей и профпригодности....В наших судах пловом не воняет- смердит!
Закрыть границы! Провести ревизию всех выданных гражданств и внж! Вышвырнуть всех мигрантов из России! Денансировать договор о двойном гражданстве с Таджикистаном! Отказаться от патентов! Запретить устраиваться на работы в мед учреждения, датсады, школы! Ввести трудовые визы, (виза на 8 месяцев, с конкретной датой въезда и выезда ) под конкретный договор о найме! Выдача виз пять лет подряд, потом три года перерыв. При малейшем нарушении закона, выдворение за свой счет (сумма на билет обратно вносится при въезде в страну) с пожизненным запретом на въезд! Ликвидация и запрет диаспор! Очистм Россию от мигрантской мрази!
Приходит ко мне узбек, подаёт документы для принятия его на работу в качестве сварщика ручной сварки. Удостоверение потёртое то ли специально то ли использовалось не один раз. внимательно его рассматриваю, 6 разряд сварщик ручной сварки. Обращаю внимание на год его рождения и что указано в удостоверении, - получается что в 6 лет он уже закончил их аналог ПТУ и ему присвоен 6 (шестой) разряд.
ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ ЭТО САМОЕ ОПАСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НО ТОЛЬКО НЕ В РОССИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ---ТАК СЛУЧАЙНОСТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЕ У ЧИНОВНИКОВ И СУДЕЙ -----А ЧТО ТОГДА ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ НА УРОВНЕ ПОДРЫВА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ---МАРАЗМ НАШИХ ЗАШКАЛИВАЮТ --ПЕРЕПЛЮНУЛИ ХОХЛОВ
По законодательству "подделка документов" относится к особо опасным преступлениям против управления, и здесь стоит вспомнить подобную практику в период последней войны...Спецслужбы Германии и Британии поставили на промышленный уровень не только производство фальшивых банкнот, но и других документов, нелегальное распространение которых приводили к экономическому кризису...Не могут ли и здесь вылезти уши иностранных разведок для организации хорошо продуманной паразитической деятельности против России?!...