Мексика стала 12-й экономикой мира и скоро обгонит Россию по прогнозам МВФ

Мексика теперь является 12-й крупнейшей экономикой в мире по данным прогнозов МВФ на 2023 год. ВВП страны оценивается в 1,81 триллиона долларов США в текущем году, экономика подросла на 0,34 триллиона относительно прошлого года.
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