Музей городского хозяйства Москвы проведет почти 30 мероприятий в рамках МУФ-2023

В день открытия форума посетители услышат 3 лекции 14 июля, в пятницу, на главном портале мэра и правительства Москвы, сообщили о том, что от музея городского хозяйства Москвы проведут 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума.
В день открытия форума посетители услышат 3 лекции 14 июля, в пятницу, на главном портале мэра и правительства Москвы, сообщили о том, что от музея городского хозяйства Москвы проведут 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума.
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