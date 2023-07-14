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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Музей городского хозяйства Москвы проведет почти 30 мероприятий в рамках МУФ-2023

Музей городского хозяйства Москвы проведет почти 30 мероприятий в рамках МУФ-2023

 В день открытия форума посетители услышат 3 лекции 14 июля, в пятницу, на главном портале мэра и правительства Москвы, сообщили о том, что от музея городского хозяйства Москвы проведут 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума.

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