Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Замглавы МО РФ Булыга проинспектировал Уссурийское Суворовское училище

Замглавы МО РФ Булыга проинспектировал Уссурийское Суворовское училище

Замминистра обороны РФ Андрей Булыга в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа провел проверку учебно-материальной базы и условий проживания воспитанников Уссурийского суворовского военного училища (СВУ).

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