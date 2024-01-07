Слушаю прочтение Сумбатычем биографии Зеленского и складывается впечатление, что у Запада наметился дефицит с микросхемами, и они где-то накрыли свалку с тамагочи, чтобы из них лепить искусственный интеллект для написания текстов не только для Белого Дома и лидеров ЕС, но и биографий «великих и убогих» активистов преданности.