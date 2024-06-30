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В Московской области здравые ребята задержали мигрантов, которые избили русского мальчика по лицу и угрожали отрезать ребёнку голову

В Московской области здравые ребята задержали мигрантов, которые избили русского мальчика по лицу и угрожали отрезать ребёнку голову

В Красногорске на спортивной площадке двое взрослых бабуина избили мальчика, а потом стали угрожать, что отрежут голову и закопать в песок прямо на детской площадке.

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Комментарии
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Tania Еременко
В Красногорске полиция - нет слов... какая.
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17 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
В любой город России выйдешь и посмотришь, вокруг одни бородачи, осталось диаспорам инородцев выдать оружие и стране полный абздец. Анархия полная, скоро увидим такое,90 ые покажутся мультиками. Собственными руками правительства, депутатами с согласия нашего президента, завозят чужеродных воинов, которые скоро устроят полный бардак, становится страшно. А проблемы то якобы не существует, по всем ТВ только и говорят о сумасшедшем Байдене, он во всем видимо у нас и виноват, его происки
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15 час.
Вячеслав Денисов
Таки, уже! Им РАЗРЕШАЮТ(!) приобретать оружие! а в госдуре едросы прокатили закон, запрещающий приобретение оружия тем, кто живёт в России меньше 10 лет!!! Эта сволочь, засевшая там - уничтожает Россию!!!
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10 мин.

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