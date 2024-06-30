В Московской области здравые ребята задержали мигрантов, которые избили русского мальчика по лицу и угрожали отрезать ребёнку голову

ВЧ

Владимир Черноморский

В любой город России выйдешь и посмотришь, вокруг одни бородачи, осталось диаспорам инородцев выдать оружие и стране полный абздец. Анархия полная, скоро увидим такое,90 ые покажутся мультиками. Собственными руками правительства, депутатами с согласия нашего президента, завозят чужеродных воинов, которые скоро устроят полный бардак, становится страшно. А проблемы то якобы не существует, по всем ТВ только и говорят о сумасшедшем Байдене, он во всем видимо у нас и виноват, его происки