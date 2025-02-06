Мерц заявил, что протесты не сдвинут его партию с курса

Христанско-демократический союз Германии (ХДС) не поддастся протестному давлению и не отступит от своего курса, заявил лидер ХДС, кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Фридрих Мерц, 6 февраля передает служба новостей немецкого телеканала ARD Tagesschau.