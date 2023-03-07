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Быстров о победе «Сочи» над ЦСКА: «Бердыев выпустил Джорджевича на уставших защитников. Это сработало»

Владимир Быстров объяснил, за счет чего «Сочи» обыграл ЦСКА (2:0) в матче Мир РПЛ. — Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами.

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