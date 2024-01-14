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Президент "Реала" Перес о трансфере Мбаппе: не тот день, чтобы говорить об этом

Президент "Реала" Перес о трансфере Мбаппе: не тот день, чтобы говорить об этом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после победы "сливочных" в финале Суперкубка Испании над каталонской "Барселоной" (4:1) заявил, что сейчас не время говорить о трансфере футболиста "ПСЖ" Килиана Мбаппе, передает Movistar.

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