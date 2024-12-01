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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» не планирует увольнять Анчелотти. Перес поддерживает тренера, в клубе отрицают слухи о Солари и Алонсо

Ранее появлялась информация, что руководство клуба рассматривает возможность назначения Сантьяго Солари временным тренером до прихода Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

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